Подбери и запиши характерное для каждого животного качества вспомни сказки и бас??и медведь(какой?) муравей (какой?) заяц(какой?) лиса(каеой?) волк(какой?) осел(какой?) ворона(какая?) сорока(какая? щука(какая?).
Русский язык
Подбери и запиши характерное для каждого животного качества вспомни сказки и бас??и медведь(какой?) муравей (какой?) заяц(какой?) лиса(каеой?) волк(какой?) осел(какой?) ворона(какая?) сорока(какая? щука(какая?).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебя тоже Надя зовут? Медведь( какой?) неуклюжий Муравей(какой?)трудолюбивый Заяц(какой?)трусливый Лиса(какая?) хитрая Волк( какой?) сильный Осел( какой?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста! Что делать: Составь вопрос из предложенных слов. Как делат??: Поставь слова в правильном порядке,чтобы получились вопросит...
Қазақ тiлi
Математика
Математика