Подбери и запиши характерное для каждого животного качества вспомни сказки и бас??и медведь(какой?) муравей (какой?) заяц(какой?) лиса(каеой?) волк(какой?) осел(какой?) ворона(какая?) сорока(какая? щука(какая?).

Русский язык
Подбери и запиши характерное для каждого животного качества вспомни сказки и бас??и медведь(какой?) муравей (какой?) заяц(какой?) лиса(каеой?) волк(какой?) осел(какой?) ворона(какая?) сорока(какая? щука(какая?).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебя тоже Надя зовут? Медведь( какой?) неуклюжий Муравей(какой?)трудолюбивый Заяц(какой?)трусливый Лиса(какая?) хитрая Волк( какой?) сильный Осел( какой?)
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