(2x+6)(x-4)=0 Решите уравнения пожалуйста
Алгебра
(2x+6)(x-4)=0 Решите уравнения пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут либо 2х+6= 0,либо х-4=0 соответственно 2x=-6,x=-3 x=4 В итоге 2 корня :-3 и 4
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