Найди на карте и опиши место где стоит город Кострома
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Найди на карте и опиши место где стоит город Кострома
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Гость:
В стране россия костромская область
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