Начертите квадрат с длиной стороны 3 см 5 мм. Вычислите его периметр и запишите рез??льтат в дециметрах и сантиметрах.
Математика
Начертите квадрат с длиной стороны 3 см 5 мм. Вычислите его периметр и запишите рез??льтат в дециметрах и сантиметрах.
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Гость:
3'5×4=14см 1дм 4 сантим
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