Начертите квадрат с длиной стороны 3 см 5 мм. Вычислите его периметр и запишите рез??льтат в дециметрах и сантиметрах.

Математика

Начертите квадрат с длиной стороны 3 см 5 мм. Вычислите его периметр и запишите рез??льтат в дециметрах и сантиметрах.

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