Помогите еще 2 и 3 очень срочно!!! скоро спать идти, а я не решила Решение напишите
Физика
Помогите еще 2 и 3 очень срочно!!! скоро спать идти, а я не решила Решение напишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверен но во2 ты час переводишь в секунды и умножаешь на скорость это будет 16200м это будет 16.2км. в 3 за 2 часа он прошел путь 200км а его скорость равна 100км/ч
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