Помогите!! Грузовик массой 5 т движется равномерно по прямоли- нейному участку д??роги. Определите силу тяги двига- теля грузовика, если известно, что коэффициент тре- ния колес о дорогу равняется 0,03.

Физика
Помогите!! Грузовик массой 5 т движется равномерно по прямоли- нейному участку д??роги. Определите силу тяги двига- теля грузовика, если известно, что коэффициент тре- ния колес о дорогу равняется 0,03.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0=F-u*m*g ( второй закон Ньютона в случае равномерного движения) F=0,03*5000*10=1500 H
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