Помогите!! Грузовик массой 5 т движется равномерно по прямоли- нейному участку д??роги. Определите силу тяги двига- теля грузовика, если известно, что коэффициент тре- ния колес о дорогу равняется 0,03.

Физика

Помогите!! Грузовик массой 5 т движется равномерно по прямоли- нейному участку д??роги. Определите силу тяги двига- теля грузовика, если известно, что коэффициент тре- ния колес о дорогу равняется 0,03.

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