Сочинение на тему владею ли я искусством любви к людям

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Сочинение на тему владею ли я искусством любви к людям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прощать это искуство,а не умение,и им владеют немногие.Месть это инстинкт выработанный природой.Жестокие родители,напавший на нас человек или водитель,сбивший кого то из наших близких,-нужно проделать большую внутреннюю работу,чтобы простить.Уметь прощать нужно.С агрессией жить нельзя,потому что это разрушает человеческую жизнь.До тех пор пока в человеке есть непрощение,человекдержит как бы на привязи виновника иногда реального,а иногда мнимого,-он с ним связан.А простить врага озночает отпустить человека.

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