Придумайте пожалуйста текст радиорекламы фразеологического словаря

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Придумайте пожалуйста текст радиорекламы фразеологического словаря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этимология - раздел лингвистики, изучающий происхождение слов.  Этимос - в переводе с греческого "истиный", "правильный", "верный" Знать истинное значение слова - значит, видеть силу этого слова.  Уметь использовать эту силу - значит, быть магом.  Этимологический словарь - уникальный путь в магию слов.  Только для тех, кто понимает
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