Что такое горница мне нужен перевод

Литература
Что такое горница мне нужен перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горница. Так в старину называли дом, кров.
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