Помогите. Я делаю ЧИП. Какое из перечисленных государств расположено сразу в двух частях света одна из которых азия. Индия, Китай, Россия, Монголия, Узбекистан. Какое из них? Это по окружающему миру олимпиада.

Окружающий мир
Помогите. Я делаю ЧИП. Какое из перечисленных государств расположено сразу в двух частях света одна из которых азия. Индия, Китай, Россия, Монголия, Узбекистан. Какое из них? Это по окружающему миру олимпиада.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия расположена в двух частях света: Европа и Азия
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