Помогите. Я делаю ЧИП. Какое из перечисленных государств расположено сразу в двух частях света одна из которых азия. Индия, Китай, Россия, Монголия, Узбекистан. Какое из них? Это по окружающему миру олимпиада.

Окружающий мир

Помогите. Я делаю ЧИП. Какое из перечисленных государств расположено сразу в двух частях света одна из которых азия. Индия, Китай, Россия, Монголия, Узбекистан. Какое из них? Это по окружающему миру олимпиада.

Автор: Гость