Помогите. Я делаю ЧИП. Какое из перечисленных государств расположено сразу в двух частях света одна из которых азия. Индия, Китай, Россия, Монголия, Узбекистан. Какое из них? Это по окружающему миру олимпиада.
Окружающий мир
Помогите. Я делаю ЧИП. Какое из перечисленных государств расположено сразу в двух частях света одна из которых азия. Индия, Китай, Россия, Монголия, Узбекистан. Какое из них? Это по окружающему миру олимпиада.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия расположена в двух частях света: Европа и Азия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Население усть каменагорска сочтовляет 305800 человек аг костаная 223600 человек на ск??лько численость насления усть каменагорска больше чем костаная
Русский язык
Преобразуй запись. Придумай из слов словосочетания, а из словосочетаний - предлож??ния. 1) чистая, воздух- ..... 2) Зеленая, листочки-.......... ...