Помогите !! как человек ориентируется в незнакомой местности ? Какие местные пр??знаки позволяют человеку ориентироваться на местности ?
География
Помогите !! как человек ориентируется в незнакомой местности ? Какие местные пр??знаки позволяют человеку ориентироваться на местности ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способы ориентирования: 1) мох на деревьях 2) крона деревьев 3) муравейники 4) Солнце 5) звезды 6) Луна 7) таяние снега на склонах 8) смола тает на южной стороне деревьев 9) грибы появляются на северной стороне деревьев 10)птицы
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