Помогите !! как человек ориентируется в незнакомой местности ? Какие местные пр??знаки позволяют человеку ориентироваться на местности ?

География

Помогите !! как человек ориентируется в незнакомой местности ? Какие местные пр??знаки позволяют человеку ориентироваться на местности ?

Автор: Гость