Соченение по морфемика и словообразование

Русский язык
Соченение по морфемика и словообразование
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Гость:
Морфемика - раздел лингвистики, который изучает состав слова. Словообразование - раздел лингвистики, который изучает образование новых слов.
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