Соченение по морфемика и словообразование
Русский язык
Соченение по морфемика и словообразование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфемика - раздел лингвистики, который изучает состав слова. Словообразование - раздел лингвистики, который изучает образование новых слов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Фадей Белензгаузер и Михаил Лазарев 1819-1821год- какое великое географическое отрыт??е они сделали?
Русский язык
Какие способы связи слов лежат в основе сложных слов? 1.Жертвоприношение. 2.Жесткокожый. 3.Тихоокеанский. 4.Быстроходный.
Математика