Проекуров и троекурский черты характера в 1 главе
Литература
Проекуров и троекурский черты характера в 1 главе
Ответ(ы) на вопрос:
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Троекуров : Избалаванный,необразованный,тщеславный,часто бывал на веселе,обжора. Дубровский:бедный, независимый,смиренный.
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