Языком разобрать под цифрой 3

Русский язык
Языком разобрать под цифрой 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Языком (чем?) -   ммммммммммммммммммммммммммммммммм
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