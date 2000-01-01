Проведи линии от предмета к его действиям утка самолет рыба апельсин корабль лиса действие бегает ныряет летает едят растет на дереве плавает
Окружающий мир
Проведи линии от предмета к его действиям утка самолет рыба апельсин корабль лиса действие бегает ныряет летает едят растет на дереве плавает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утку едят)))) апельсин растёт на дереве самолет летает рыба ныряет корабль плавает лиса бегает
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Математика