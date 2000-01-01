Проведи линии от предмета к его действиям утка самолет рыба апельсин корабль лиса действие бегает ныряет летает едят растет на дереве плавает

Окружающий мир

Проведи линии от предмета к его действиям утка самолет рыба апельсин корабль лиса действие бегает ныряет летает едят растет на дереве плавает

Автор: Гость