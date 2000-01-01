В ленте 20 см.Найди половину, одну пятую,одну вторую,одну десятую?
Математика
В ленте 20 см.Найди половину, одну пятую,одну вторую,одну десятую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:2=10 половина 20:5=4 одна пятая 20:2=10 одна вторая 20:10=2 одна десятая
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Математика