Помогите номер 235 пожалуйста.

Математика
Помогите номер 235 пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3 =5 350:5=70 70×2=140- ширина 70×3=210 - длина 210×140=29400- S
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