Перевидете пожалуйста на англиский этот текст, только без переводчика. Заранее спасибо)) Жил-был добрый лисенок, и звали его Рыжик. Он всем помогал и делом и советом. Однажды лисенок собирал ягоды в лесу, и услышал шум. Под де...

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Перевидете пожалуйста на англиский этот текст, только без переводчика. Заранее спасибо)) Жил-был добрый лисенок, и звали его Рыжик. Он всем помогал и делом и советом. Однажды лисенок собирал ягоды в лесу, и услышал шум. Под деревом сидел ежик, и плакал. Лисенку стало жаль его, и он подошёл к нему что бы спросить, что случилось. — Что с тобой, почему ты плачешь? — спросил Рыжик. — Я плачу, потому что у меня нет друзей. — послышалось ему в ответ. — Как это так? Друзья есть у всех! — воскликнул лисенок. — А у меня их нет! — всхлипнул еж. — Но почему? — сказал лис. — Потому что все меня боятся, из-за того что я колючий — прошептал ежик. — ты вовсе не страшный, а наоборот милый и симпатичный! — ответил ему Рыжик. — ты действительно так считаешь!? — спросил с надеждой в голосе ежик. — Конечно же да! — сказал Рыжик — А теперь пойдём ко мне домой я угощу тебя чаем. Добрый лис привёл ежика к себе в гости и они пили чай с тортиком и конфетками. На следующий день Рыжик познакомил всех с ежиком. Он всем очень понравился, вместе они играли и веселились. У ежика появилось много друзей, благодаря доброму лисенку.

Автор: Гость