Знайдзіце: НАК(24;56) НАД(24;56) НАК(3;13) НАД(3;13) НАК(130;75) НАД(150;75)
Математика
Знайдзіце: НАК(24;56) НАД(24;56) НАК(3;13) НАД(3;13) НАК(130;75) НАД(150;75)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК(24;56) = 168 НОД(24;56) = 8 НОК(3;13) = 39 НОД(3;13) = 1 НОК(130;75) = 1950 НОК(150;75) = 150 (на всякий случай) НОД(130;75) = 5 НОД(150;75) = 75
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