Одна сторона прямоугольника равна 7 дм, а другая 5 дм 3 см. вычисли периметр прямоуг??льника.
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Одна сторона прямоугольника равна 7 дм, а другая 5 дм 3 см. вычисли периметр прямоуг??льника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+35=42(дм)-Периметр прямоугольника
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