Помогите,как решать пожалуйста ,зарание спасибки))
Математика
Помогите,как решать пожалуйста ,зарание спасибки))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что нужно решить? ты не прислала фотографию
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