Помогите как решить задачу?! Велосипедист за 4 часа проехал 60 км.С какой скорость?? он ехал?
Математика
Помогите как решить задачу?! Велосипедист за 4 часа проехал 60 км.С какой скорость?? он ехал?
Ответ(ы):
Гость:
60:4=15 ответ: он ехал со скоростью 15 км в час
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