Помогите как решить задачу?! Велосипедист за 4 часа проехал 60 км.С какой скорость?? он ехал?

Математика

Помогите как решить задачу?! Велосипедист за 4 часа проехал 60 км.С какой скорость?? он ехал?

Автор: Гость