Помогите кто разбирается в сольфеджио

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Это очень легко. 1. До соль фа до ре соль до 2. б6 до-ля, ув4 фа-си м3 ре-фа Т53 до-ми-соль, D6 си-ре-соль, ум53 си-ре-фа, Т53 до-ми-соль 4. ч4 до-фа, м2 до-си, ч4 до-фа D7 до-ми-соль-си(ь) Б53 до-ми-соль, М6 до-ми-ля Транспозиция - это перенос мелодии на какой-то интервал вверх или вниз. Бывает точная (хроматическая) и не точная (диатоническая). Следующий билет. 1. Ми ля фа# си ре# ми 2. ч4 ми-ля, ум7 ре#-до, м3 ми-соль t53 ми-соль-си, s64 ми-ля-до, D6 ре#-фа#-си 4. ми-ре#, ч4 ми-ля, б6 ми-до# Б53 ми-ля-до#, Б64 ми-ля-до#, М6 ми-соль#-до# Тональность - это звукоряд в пределах октавы. Бывает мажорная и мирная гамма. Параллельные тональности, это тональности с одинаковым количеством знаков. Например соль мажор и ми минор или фа мажор и ре минор.