ПОМОГИТЕ МНЕ Я ЗДЕЛАЛА НА 3 И ХОЧУ ЗДЕЛАТ 4-5

Гость: Гость:

Маша и Ира вышли на лужок. Там паслись маленькие телята, желтая телочка Буренка мычала, черная телочка Ночка щипала травку, телка Зорька пила воду. Бычок Буян забежал за бугорок. Пастушок Ваня его долго звал.