Помогите мне: Начерти и вырежи 4 квадрата с стороной 4 см.Составь из них 2 разных п??ямоугольника и найди периметр и площадь из них. Я не могу найти периметр и площадь

Математика

Помогите мне: Начерти и вырежи 4 квадрата с стороной 4 см.Составь из них 2 разных п??ямоугольника и найди периметр и площадь из них. Я не могу найти периметр и площадь

Автор: Гость