Помогите мне: Начерти и вырежи 4 квадрата с стороной 4 см.Составь из них 2 разных п??ямоугольника и найди периметр и площадь из них. Я не могу найти периметр и площадь
Математика
Помогите мне: Начерти и вырежи 4 квадрата с стороной 4 см.Составь из них 2 разных п??ямоугольника и найди периметр и площадь из них. Я не могу найти периметр и площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 прямоугольник. S=ab S=8*8 S=64см (в квадрате) P=2*(a+b) P=2*(8+8) P=32cм 2 прямоугольник. S=ab S=4*16 S=64 см(в квадрате) P=2*(a+b) P=2*(4+16) P=40 cм Вроде так.
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