Решите уравнение 4^x-5*2^x-24=0
Алгебра
Решите уравнение 4^x-5*2^x-24=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2^x t²-5t-24=0 (t-8)(t+3)=0 t=-3 решений нет t=8 2^x=8=2^3 x=3
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