Помогите мне написать сочинение на тему " В первый раз в гостях у подруге" план 1) как попал в комноту 2) интерьер 3) впечатление

Гость: Гость:

Однажды после школы моя подруга пригласила меня в гости. Я у неё ещё никогда не была. ...Вот мы и пришли. Как у неё красиво! Я захожу в её комнату. У неё белые обои и множество всяких постеров и плакатов. Я их узнаю. Это и Майкл Джексон, и другие известные люди. У неё большая кровать чёрного цвета. Есть полочки с книгами и мягкий пуфик. Конечно в комнате небольшой беспорядок, но он только улучшает впечатление. Мне очень понравилось в гостях у подруги.