Помогите мне пожплуйста с задачей,задача на дроби. В третьем классе 35 учеников.Из них 5/7 умеют играть в шахматы.Сколько ребят не научились играть в шахматы?

Математика

Помогите мне пожплуйста с задачей,задача на дроби. В третьем классе 35 учеников.Из них 5/7 умеют играть в шахматы.Сколько ребят не научились играть в шахматы?

Автор: Гость