Помогите мне пожплуйста с задачей,задача на дроби. В третьем классе 35 учеников.Из них 5/7 умеют играть в шахматы.Сколько ребят не научились играть в шахматы?
Математика
Помогите мне пожплуйста с задачей,задача на дроби. В третьем классе 35 учеников.Из них 5/7 умеют играть в шахматы.Сколько ребят не научились играть в шахматы?
Ответ(ы):
Гость:
35÷7×5=25(у)умеют играть 35-25=10(у)умеют играть в шахматы
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