Помогите! Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока что бы получить 12,6 кг сливок?

Математика
Помогите! Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока что бы получить 12,6 кг сливок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12.6кг-6%=0.06 12.6/0.06=210кг
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