Помогите! Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока что бы получить 12,6 кг сливок?

Математика

Помогите! Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молока что бы получить 12,6 кг сливок?

Автор: Гость