На школьном стадионе 90 мест для зрителей.Треть мест заняли родители.Сколько мест ??аняли родители (просто ответ)?
Математика
На школьном стадионе 90 мест для зрителей.Треть мест заняли родители.Сколько мест ??аняли родители (просто ответ)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 /////////////////////////////
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