Длина 4см. Ширина-? в 2 раза меньше. найди площадь прямоугольника
Математика
Длина 4см. Ширина-? в 2 раза меньше. найди площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:2=2 это ширина 2*4=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составите пожалуйста сочинение на любую тему. но чтоб там было количественные и п??рядковый предложения.
Русский язык
Замени выделенные слова синонимами. ГОРИТ закат- ................................. ПРИЯТНЫЙ со??еседник- ............................. ДОБРОЕ...
Математика
В 2х корзинах было156 яблок. когда из 1ой корзины взяли 6 яблок, то в корзинах яблок стало поровну. сколько яблок было в начале в 1ой и 2ой корзине?
Математика