В 2х корзинах было156 яблок. когда из 1ой корзины взяли 6 яблок, то в корзинах яблок стало поровну. сколько яблок было в начале в 1ой и 2ой корзине?

Математика

В 2х корзинах было156 яблок. когда из 1ой корзины взяли 6 яблок, то в корзинах яблок стало поровну. сколько яблок было в начале в 1ой и 2ой корзине?

Автор: Гость