В 2х корзинах было156 яблок. когда из 1ой корзины взяли 6 яблок, то в корзинах яблок стало поровну. сколько яблок было в начале в 1ой и 2ой корзине?
Математика
В 2х корзинах было156 яблок. когда из 1ой корзины взяли 6 яблок, то в корзинах яблок стало поровну. сколько яблок было в начале в 1ой и 2ой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 корзине было 81 яблоко а во второй 75 яблок
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