Помогите подробно (по действиям) решить пример : 5700×0,105-87×1,7+8009÷1000-8009×0,001=?
Математика
Помогите подробно (по действиям) решить пример : 5700×0,105-87×1,7+8009÷1000-8009×0,001=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5700*0.105=598.5 2. 87*1.7=147.9 3. 8009:1000= 8.009 4 . 8009 *0.001=8.009 5. 5-9= -4 6. -4+8.009=4.009 7. 4.009-8.009=-4
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