Помогите подробно (по действиям) решить пример : 5700×0,105-87×1,7+8009÷1000-8009×0,001=?

Математика
Помогите подробно (по действиям) решить пример : 5700×0,105-87×1,7+8009÷1000-8009×0,001=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1.   5700*0.105=598.5     2.  87*1.7=147.9        3.   8009:1000= 8.009      4 .  8009 *0.001=8.009   5.    5-9=  -4        6.    -4+8.009=4.009     7.   4.009-8.009=-4 
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