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Какой корень в слове прозрачным
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Какой корень в слове прозрачным
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Наверное прозрач, приставка про срослась с конем
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