Найди периметр и площадь прямоугольника с длинными сторон 152см и 80 см.
Математика
Найди периметр и площадь прямоугольника с длинными сторон 152см и 80 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень из ста девяносто шести
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