Уравнение с объяснением и проверкой X решить уравнение с проверкой объяснением Икс плюс 10 равно 12

Математика
Уравнение с объяснением и проверкой X решить уравнение с проверкой объяснением Икс плюс 10 равно 12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Икс в одну строну, цифры в другую.х+10=12х=12-10х=2Проверка2+10=1212=12

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