Уравнение с объяснением и проверкой X решить уравнение с проверкой объяснением Икс плюс 10 равно 12
Математика
Уравнение с объяснением и проверкой X решить уравнение с проверкой объяснением Икс плюс 10 равно 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Икс в одну строну, цифры в другую.х+10=12х=12-10х=2Проверка2+10=1212=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
В треугольнике ABC известно что угол С=90 градусов, угол BAC=60 градусов, отрезок AD-бисс??кртиса, отрезок CD на 3 см меньше отрезка BD. Найдите би...