Пожалуйста'! решите уравнение под д) е) пожалуйста!. срочно. СОС
Математика
Пожалуйста'! решите уравнение под д) е) пожалуйста!. срочно. СОС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так. На счет первого не уверена, но, как я думаю, решено верно
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