Напишите небольшую заметку в школьную стенгазету задача которой состояла бы в пр??влечении учащихся к занятиям в одной из спортивных секций

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Напишите небольшую заметку в школьную стенгазету задача которой состояла бы в пр??влечении учащихся к занятиям в одной из спортивных секций

Автор: Гость