Напишите небольшую заметку в школьную стенгазету задача которой состояла бы в пр??влечении учащихся к занятиям в одной из спортивных секций
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Напишите небольшую заметку в школьную стенгазету задача которой состояла бы в пр??влечении учащихся к занятиям в одной из спортивных секций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приглашаем всех заниматься в секцию "Твой спорт" занятия проводятся с "Время" до "Время".Ждём всех!
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