У свиней черная окраска щетины доминирует над рыжей, а длинная щетина – над корот??ой. Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие животные. 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по вто...

Биология

У свиней черная окраска щетины доминирует над рыжей, а длинная щетина – над корот??ой. Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие животные. 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по второму аллелю, с рыжим гетерозиготным длиннощетиновым.

Автор: Гость