У свиней черная окраска щетины доминирует над рыжей, а длинная щетина – над корот??ой. Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие животные. 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по вто...
Биология
У свиней черная окраска щетины доминирует над рыжей, а длинная щетина – над корот??ой. Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие животные. 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по второму аллелю, с рыжим гетерозиготным длиннощетиновым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расщепление будет 3:1
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