Расстояние между поездами 34км.вышли в одно время.1 со скоростью 82км/ч.2 на 8км/ч больше.Какое расстояние будет через 3часа?

Гость: Гость:

1) 82+8=90 (км/ч) - скорость второго поезда. 2) 90х3=270 (км) - за три часа. 3) 82х3=246 (км) - за три часа. 4) 270+246=516 (км) 5) 516-34=482 (км) - между ними через 3 часа. Ответ: 482 км