Приставте суфикс (с) к словам : бежать делать держать. приставте суфикс (о) вода про??одить газ

Русский язык
Приставте суфикс (с) к словам : бежать делать держать. приставте суфикс (о) вода про??одить газ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну знаю,что можно водопровод и газопровод
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