Найдите в дополнительных источниках информации сведения о людях, достигших значительных успехов в молодости, но оказавшихся невостребованными в зрелости. В чем чаще всего кроется причина недолговечности успеха?

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Таким примером может являться большинство вокальных групп начала 90-ых-2000-ых годов. Например Иванушки Int/. Это яркий пример того что молодые ребята популярны в стране в молодом возрасте, а к зрелости оказываются невостребованными. Причина такого краха кроется прежде всего в спросе населения. Общество не стоит на месте, люди меняют свои нравы, вкусы, время идёт вперёд, что-то уходит в прошлое, на замену приходят новые направления, новые группы. Это большая проблема певцов, как оказать должное влияние на публику и затронуть, например своими песнями. То что было популярно в 90-ые годы в нынешнее время утратило свою значимость и спрос на песни упал. В результате группа Иванушки Intrrenational не выступает на большой сцене. Люди которые в нужный период не могу переключится на новое веяние, и петь уже для поколения молодёжи , оказываются безуспешны во взрослый возраст.