А как красивы его белые колокольчики.Разбор по членам предложения

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А как красивы его белые колокольчики.Разбор по членам предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа: подлежащее—колокольчики, выражено существительным, сказуемое—красивы, выражено кратким прилагательным; а—союз; как—вопросительное местоимени(вроде дополнение); его—определение, выражено местоимением; белые—определение, выражено прилагательным.
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