Составь задачу по краткой записи и решили ее было-?,использовали -5кг.и 6кг,осталось-30 кг

Математика
Составь задачу по краткой записи и решили ее было-?,использовали -5кг.и 6кг,осталось-30 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Было -?  Использовали- 5 кг и 6 кг.  Осталось-30 кг Вопрос :Сколько было яблок? 5+6+30=41кг Ответ:был 41кг яблок
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