Замените записанные слова однокоренными сущиствительнными Грусть, быстро, шире, ??удесно, тяжёлых, сказочными высоки, богачи

Русский язык
Замените записанные слова однокоренными сущиствительнными Грусть, быстро, шире, ??удесно, тяжёлых, сказочными высоки, богачи
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Гость:
Тоска Быстрота Ширина Широта Тяжесть Сказка Высота Богатство
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