Ребята помогите пожалуйста! Мне по музыке надо описать балет "Петрушка". Кто не видел посмотрите умоляю! Завтра музыка! Даю 20 балов! 4-8 предложений!
Музыка
Ребята помогите пожалуйста! Мне по музыке надо описать балет "Петрушка". Кто не видел посмотрите умоляю! Завтра музыка! Даю 20 балов! 4-8 предложений!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы ты дал 30 я бы согласилась я знаю даже как его описать и видела сто раз ,но за двадцать никогда !
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