Синтаксический разбор предложения плизз!! А когда в гостиницу у старого пня ворв??тся самое нежное дыхание ветра,один папоротник наклонится к другому,шепнёт что-то и тот шепнёт третьему,и все гости обменяются мыслями.

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Синтаксический разбор предложения плизз!! А когда в гостиницу у старого пня ворв??тся самое нежное дыхание ветра,один папоротник наклонится к другому,шепнёт что-то и тот шепнёт третьему,и все гости обменяются мыслями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(повествоват., невосклиц., распростр., сложносочин., есть однород. члены, грамматическая основа: дыхание ворвётся, папоротник наклонится, шепнёт, гости обменяются
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