Голос какой птицы использовал Римский Корсаков в опере Снегурочка

Биология
Голос какой птицы использовал Римский Корсаков в опере Снегурочка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно это был голос соловья 
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