У коалы и кенгуру отсутствует Поэтому полное созревание детёныша происходит в. Такие животные относятся к отряду

Биология

У коалы и кенгуру отсутствует Поэтому полное созревание детёныша происходит в. Такие животные относятся к отряду

Автор: Гость