У коалы и кенгуру отсутствует Поэтому полное созревание детёныша происходит в. Такие животные относятся к отряду
Биология
У коалы и кенгуру отсутствует Поэтому полное созревание детёныша происходит в. Такие животные относятся к отряду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У коалы и кенгуру отсутствует плацента. Поэтому полное созревание детёныша происходит в сумке. Такие животные относятся к отряду сумчатые.
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