Помогите пожааалуйста, 5 задание)

Английский язык
Помогите пожааалуйста, 5 задание)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-5 верно написано...  некоторые из следующих ответов остались без изменений в связи с правилами англ. языка: 6) best 7)...the dryest place of the... 8)bigger than... 9)famous 10) is the tallest animal of all 11)the largest  city in the USA 12)prettyer 13)more dangerous 14)crowded 15)tall 16)kind
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